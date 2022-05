Indegnità La sberla di Mattarella a Putin | colpito l' uomo più vicino allo zar | cosa gli ha tolto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 maggio 2022) Un gesto forte quello compiuto da Sergionei confronti del premier russo Mikhail Vladimirovich Mishustin: l'Italia ha deciso di revocargli "per" l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della Stella d'Italia, come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio (su proposta del ministro degli Esteri Luigi Di Maio) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio. Al centro del provvedimento, però, non c'è solo Mishustin, ma anche Denis Manturov, ministro dell'industria e del commercio. Un secondo decreto, poi, sempre firmato dal Capo dello Stato - e sempre su proposta del titolare della Farnesina - revoca "per" anche l'Onorificenza di Commendatore dell'Ordine della Stella d'Italia a Viktor Leonidovich Evtukhov, Segretario di Stato russo, e ad Andrey Leonidovich ...