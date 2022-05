I volti di una classe cancellata per intero (Di giovedì 26 maggio 2022) La bimba che ha preso il cellulare nello suo zaino e ha chiamato i soccorsi. La maestra che si è gettata sui piccoli per proteggerli dai colpi Leggi su ilgiornale (Di giovedì 26 maggio 2022) La bimba che ha preso il cellulare nello suo zaino e ha chiamato i soccorsi. La maestra che si è gettata sui piccoli per proteggerli dai colpi

Advertising

pino616gmailco1 : @Alex27459 non e' una cosa facile, loro hanno una base costruita da decenni diventata fondamenta mafiose difficilme… - Cattolica_News : I mille volti di #Gershwin. Il cinema e letteratura, il contesto storico e economico, cultura alta e popolare. La m… - TaroYamada80 : RT @Ulisse0672: Interrogatevi pure. Ma non attribuite certe cose, per motivi ideologici, per ad una generica 'umanità malata' Questo è… - Alessan18540218 : @pfavino @Festival_Cannes @medusa_film ancora una volta rivisto nel film il traditore, sei un attore dai mille volt… - AMiata42 : @Miky3881 @YoshiIrai @MisssFreedom @EnricoLetta @pdnetwork Io penso che se PD molla 5S e va al centro è una alleanz… -