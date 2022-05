“Ho portato cadaveri nelle fosse comuni”, la vita di Martina Colombari (Di giovedì 26 maggio 2022) Non c’è niente di stravagante nella vita di Martina Colombari e lei stessa ammette, in una lunga intervista, che la sua vita è in realtà molto distante da quello che la gente immagina. “La cosa più strana che ho fatto è stato portare i cadaveri nelle fosse comuni di Haiti”, ammette l’ex Miss Italia 1991, mentre ricorda la sua esperienza nel mondo del volontariato della Fondazione Rava. Sulle pagine del Corriere della Sera, la modella e attrice si racconta a 360 gradi: partendo dalla sua infanzia a Riccione, dove è nata nel 1975, passando poi per l’elezione a reginetta ad appena 16 anni. Un titolo che le ha cambiato la vita quando, poco più che adolescente, si è traferita in Lombardia: “Milano mi ha dato la vita, la mia ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 26 maggio 2022) Non c’è niente di stravagante nelladie lei stessa ammette, in una lunga intervista, che la suaè in realtà molto distante da quello che la gente immagina. “La cosa più strana che ho fatto è stato portare idi Haiti”, ammette l’ex Miss Italia 1991, mentre ricorda la sua esperienza nel mondo del volontariato della Fondazione Rava. Sulle pagine del Corriere della Sera, la modella e attrice si racconta a 360 gradi: partendo dalla sua infanzia a Riccione, dove è nata nel 1975, passando poi per l’elezione a reginetta ad appena 16 anni. Un titolo che le ha cambiato laquando, poco più che adolescente, si è traferita in Lombardia: “Milano mi ha dato la, la mia ...

