Francesca De André, aggredita dall'ex: "In ospedale con codice rosso" (Di giovedì 26 maggio 2022) Francesca De André ha deciso di affrontare una volta per tutte un dramma che l'ha colpita: la donna è stata picchiata e aggredita dal suo ex. La donna ha voluto raccontare della violenza subito al settimanale Chi. Il racconto choc di Francesca De André: picchiata dall'ex "Subito sono iniziate le botte. Ogni oggetto a portata di mano, delle sue mani, era utile per colpirmi. Annullavo me stessa mentre ero sottoposta a ogni tipo di umiliazione, che avveniva sempre in due fasi: la prima a parole, la seconda fisica. Ma io lo amavo". Una relazione tossica e pericolosa quella che Francesca De Andrè ha avuto con il suo ex fidanzato. Per la prima volta ha deciso di parlare delle violenze subite e lo ha fatto in un'intervista a Chi. "Ero a terra, il sangue usciva da ogni parte ...

Francesca De Andrè: 'Sono stata picchiata a sangue dal mio fidanzato' Francesca De Andrè ha vissuto un momento davvero drammatico della sua vita: a distanza di mesi, ha deciso di rompere il silenzio e rivelare tutta la verità Francesca De André è conosciuta per essere la nipote del famoso cantautore Fabrizio De André , e qualche anno fa ha raggiunto il successo e la popolarità quando ha deciso di partecipare al Grande ... Francesca De Andrè alla stampa: 'Picchiata dal mio ex fidanzato (di Lucca)' LUCCA - Francesca De Andrè, figlia del cantante Fabrizio, ha raccontato in un'intervista al settimanale "Chi" di essere stata picchiata violentemente dal suo ex compagno, di Lucca, diventato famoso qualche ...