Dove vedere Sinner-Carballes Baena oggi 25 maggio in TV e in streaming (Di giovedì 26 maggio 2022) oggi, giovedì 26 maggio, al Roland Garros si giocherà il match Sinner-Carballes Baena, valido per il secondo turno dello slam parigino. Tutto facile per l’atleta altoatesino al primo turno, Dove ha sconfitto per tre set a zero il malcapitato statunitense Bjorn Fratangelo. Il numero due del tennis italiano, che a Parigi ha l’occasione di superare Matteo Berrettini nella classifica ATP, se la vedrà contro lo spagnolo Baena, specialista della terra rossa. L’avversario odierno di Jannik è reduce dalla maratona contro il tedesco Otte, sconfitto al quinto set dopo essersi fatto rimontare quando era comodamente avanti due set a zero. Di seguito le informazioni su Dove vedere l’incontro Sinner-Carballes ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 26 maggio 2022), giovedì 26, al Roland Garros si giocherà il match, valido per il secondo turno dello slam parigino. Tutto facile per l’atleta altoatesino al primo turno,ha sconfitto per tre set a zero il malcapitato statunitense Bjorn Fratangelo. Il numero due del tennis italiano, che a Parigi ha l’occasione di superare Matteo Berrettini nella classifica ATP, se la vedrà contro lo spagnolo, specialista della terra rossa. L’avversario odierno di Jannik è reduce dalla maratona contro il tedesco Otte, sconfitto al quinto set dopo essersi fatto rimontare quando era comodamente avanti due set a zero. Di seguito le informazioni sul’incontro...

Advertising

Piccolalady31 : ?? Hai la Cattiva Abitudine di cercare e Vedere il buono dove Non c'è... E ti aspetti dagli Altri… - LapioUrbano : RT @UnoFRAtanti: Vi manderei in Russia, dove se non fate quel che vi dice Putin il tiranno, non potete prendere neanche un caffè al bar, no… - ciaoooo79967881 : Qualcuno sa dove vedere in diretta l’arrivo a Fiumicino della #ASRoma ?? - ciaoooo79967881 : qualcuno sa dove vedere in diretta l’arrivo a #Fiumicino della #AsRoma??? - borghi_claudio : @impiegataposte @SandraM0027 Scusi ma lei insulta qualcuno sulla base di fantasie portate dal primo account anonimo… -