Creme solari | i consigli degli esperti

(Di giovedì 26 maggio 2022) Prima dell’esposizione al Sole risulta estremamente importante applicare sulla pelle la crema protettiva. Vediamo insieme come sceglierla. La stagione calda è arrivata e con essa anche le intere giornate passate in spiaggia a prendere il sole. In molti cominciano ad aspirare alla tintarella estiva, in modo da lasciarsi alle spalle il pallore invernale. Ci teniamo quindi a sfatare un mito particolarmente diffuso: la crema solare non ostacola l’abbronzatura, previene semplicemente il rischio delle scottature. L’esposizione solare infatti non risulta rischiosa solo in relazione alle ustioni, bensì anche per quanto riguarda il rischio di tumori della pelle. Crema solare (Pexels)I raggi UV possono rivelarsi terribilmente pericolosi per la nostra salute, soprattutto se il nostro corpo subisce un’esposizione per diverse ore. Per questo motivo, assorbirne la luce va ...