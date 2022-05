Colpisce con la racchetta un bambino e non viene squalificata, polemiche al Roland Garros (VIDEO) (Di giovedì 26 maggio 2022) Prima o poi doveva succedere, anche solo per un calcolo delle probabilità. Le racchette, scagliate con violenza a terra, rimbalzano. E stavolta hanno colpito un bambino in faccia. E’ successo al Roland Garros, durante il match tra la russa Alexandrova e Irina Begu, scatenando un mezzo putiferio. La rumena, nervosa come spesso accade ai tennisti quando giocano male e perdono ha lanciato verso la sua panca, un gesto di stizza nemmeno troppo violento. La racchetta è rimbalzata ed è finita in tribuna colpendo un bambino, che è scoppiato a piangere. Irina-Camelia Begu just bounced her racket into the crowd, supervisor has been called. pic.twitter.com/EiIBNDAH2I — Damian Kust (@damiankust) May 26, 2022 Il supervisor, chiamato ad intervenire, ha deciso di non squalificare Begu, se l’è cavata con un ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 maggio 2022) Prima o poi doveva succedere, anche solo per un calcolo delle probabilità. Le racchette, scagliate con violenza a terra, rimbalzano. E stavolta hanno colpito unin faccia. E’ successo al, durante il match tra la russa Alexandrova e Irina Begu, scatenando un mezzo putiferio. La rumena, nervosa come spesso accade ai tennisti quando giocano male e perdono ha lanciato verso la sua panca, un gesto di stizza nemmeno troppo violento. Laè rimbalzata ed è finita in tribuna colpendo un, che è scoppiato a piangere. Irina-Camelia Begu just bounced her racket into the crowd, supervisor has been called. pic.twitter.com/EiIBNDAH2I — Damian Kust (@damiankust) May 26, 2022 Il supervisor, chiamato ad intervenire, ha deciso di non squalificare Begu, se l’è cavata con un ...

Advertising

DAZN_IT : LA ROMA HA VINTO LA CONFERENCE LEAGUEEEE ?????? Decide ZANIOLO: Feyenoord battuto 1-0 ?? E lo Special One colpisce a… - napolista : Colpisce con la racchetta un bambino e non viene squalificata, polemiche al Roland Garros (VIDEO) E’ successo dura… - kokopak : Mi colpisce di più il fatto che in questo nostro Paese, con forti radici cattoliche, dove per tanto tempo qualunque… - Gianl1974 : E non rifiuti negoziati diretti e seri con il Presidente Zelensky!' si è rivolto al Presidente della Federazione Ru… - IvanoPioli : @myrtamerlino Guardi che aveva appena finito di fare un festino con Zelensky. Purtroppo la cocaina colpisce molti leader occidentali -