“Assurdo, non è possibile”. Ida Platano, l’ultima notizia fuori da UeD e proteste a non finire (Di giovedì 26 maggio 2022) Nuova bufera su Ida Platano. E stavolta non c’entrano le dinamiche legate a Uomini e Donne, bensì alla sua partecipazione al programma Verissimo. Sì, avete capito proprio bene, l’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri sarà protagonista anche nello studio di Silvia Toffanin e sul web non si sta facendo altro che parlare di questo. Inevitabilmente sono arrivati diversi commenti degli utenti, che hanno iniziato a criticare pesantemente la dama. Parole davvero forti e dure nei suoi confronti. In attesa di capire cosa dirà Ida Platano a Verissimo, nella puntata di Uomini e Donne del 25 maggio, Riccardo Guarnieri si è presentato in studio indossando un abito elegantissimo e portando in mano un bouquet di rose rosse. E una volta che l’uomo ha finito di fare la sfilata ha chiamato a sorpresa sulla passerella Ida Platano, chiedendole di ballare ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Nuova bufera su Ida. E stavolta non c’entrano le dinamiche legate a Uomini e Donne, bensì alla sua partecipazione al programma Verissimo. Sì, avete capito proprio bene, l’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri sarà protagonista anche nello studio di Silvia Toffanin e sul web non si sta facendo altro che parlare di questo. Inevitabilmente sono arrivati diversi commenti degli utenti, che hanno iniziato a criticare pesantemente la dama. Parole davvero forti e dure nei suoi confronti. In attesa di capire cosa dirà Idaa Verissimo, nella puntata di Uomini e Donne del 25 maggio, Riccardo Guarnieri si è presentato in studio indossando un abito elegantissimo e portando in mano un bouquet di rose rosse. E una volta che l’uomo ha finito di fare la sfilata ha chiamato a sorpresa sulla passerella Ida, chiedendole di ballare ...

