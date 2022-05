Armi, obiettivi e propaganda: la settimana nera dell’esercito ucraino (Di giovedì 26 maggio 2022) La resistenza ucraina sta affrontando enormi difficoltà nell’est, Zelensky chiede Armi più sofisticate e potenti agli alleati mentre decide gli obiettivi: anche la propaganda ne risente Leggi su corriere (Di giovedì 26 maggio 2022) La resistenza ucraina sta affrontando enormi difficoltà nell’est, Zelensky chiedepiù sofisticate e potenti agli alleati mentre decide gli: anche lane risente

Advertising

Corriere : Armi, obiettivi e propaganda: la settimana nera degli ucraini - MottaRberto : @ladyonorato @alex_orlowski Dall'unicità del ruolo unico russo x la sicurezza del 1997 a quella Ucraina del 2005? X… - matt7gh : @AdrianaSpappa Questo è riuscito a dire 2 boiate in 30 secondi: - i russi sono così arretrati tecnologicamente che… - liber13daniele : RT @MarcoFattorini: Le nuove armi dei soldati ucraini sono le bici elettriche. Usate dai cecchini, ma anche per missioni di ricognizione e… - marketingpmi : RT @MarcoFattorini: Le nuove armi dei soldati ucraini sono le bici elettriche. Usate dai cecchini, ma anche per missioni di ricognizione e… -