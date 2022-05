X Factor 16, Francesca Michielin prende il posto di Ludovico Tersigni, giuria al completo con Dargen D’Amico e Rkomi (Di mercoledì 25 maggio 2022) C’è grande fermento intorno al cast della prossima edizione di X Factor. Dopo aver ufficializzato il ritorno di Fedez e l’arrivo di Ambra Angiolini in giuria, ieri è stato ufficializzato il nome del terzo giudice che siederà sulla poltrona rossa del talent. Come da indiscrezioni trapelate dal settimanale Chi qualche settimana fa, sarà Dargeon D’Amico il terzo giudice di X Factor. View this post on Instagram A post shared by X Factor Italia (@xFactoritalia) È stato TvBlog.it a rivelare poche ore fa anche il nome del quarto giudice: Il quarto posto in giuria dovrebbe essere occupato da Rkomi, il giovane cantante milanese esploso durante l’ultimo Festival di Sanremo con il pezzo “Insuperabile“. ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 25 maggio 2022) C’è grande fermento intorno al cast della prossima edizione di X. Dopo aver ufficializzato il ritorno di Fedez e l’arrivo di Ambra Angiolini in, ieri è stato ufficializzato il nome del terzo giudice che siederà sulla poltrona rossa del talent. Come da indiscrezioni trapelate dal settimanale Chi qualche settimana fa, sarà Dargeonil terzo giudice di X. View this post on Instagram A post shared by XItalia (@xitalia) È stato TvBlog.it a rivelare poche ore fa anche il nome del quarto giudice: Il quartoindovrebbe essere occupato da, il giovane cantante milanese esploso durante l’ultimo Festival di Sanremo con il pezzo “Insuperabile“. ...

