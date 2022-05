“Voglio tornare a essere felice”: nasce la rete di supporto per orfani di femminicidio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Che cosa succede agli orfani di femminicidio? In Italia tutto si rifà alla legge n.4 dell’11 gennaio 2018, che ha introdotto tutele per gli orfani, dall’accesso al patrocinio gratuito all’assistenza medico-psicologica, fino alla sospensione della pensione di reversibilità all’omicida e alla possibilità di modificare il cognome. Ma la realtà è che i bambini e i ragazzi vittime indirette dei femminicidi, che perdono la mamma molto spesso per mano del padre, hanno bisogno di un supporto decisamente più ampio ed esteso, e proprio in quest’ottica nasce il Progetto Airone, presentato il 25 maggio negli spazi dell’Orto Botanico di Roma. Vi raccomandiamo... Gli orfani di femminicidio: morta la donna per lo Stato ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 25 maggio 2022) Che cosa succede aglidi? In Italia tutto si rifà alla legge n.4 dell’11 gennaio 2018, che ha introdotto tutele per gli, dall’accesso al patrocinio gratuito all’assistenza medico-psicologica, fino alla sospensione della pensione di reversibilità all’omicida e alla possibilità di modificare il cognome. Ma la realtà è che i bambini e i ragazzi vittime indirette dei femminicidi, che perdono la mamma molto spesso per mano del padre, hanno bisogno di undecisamente più ampio ed esteso, e proprio in quest’otticail Progetto Airone, presentato il 25 maggio negli spazi dell’Orto Botanico di Roma. Vi raccomandiamo... Glidi: morta la donna per lo Stato ...

