Ultime Notizie – Sparatoria in Texas, il messaggio del killer (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Sto per farlo”. E’ il messaggio che Salvador Rolando Ramos, il 18enne autore della strage in una scuola elementare in Texas, ha pubblicato su Instagram prima di aprire il fuoco contro la nonna e poi contro la classe di quarta della Robb Elementary della cittadina di Uvalde, uccidendo 19 bambini e due maestre. “Ho un piccolo segreto, voglio dirtelo”, ha detto ancora il ragazzo nei messaggi indirizzati ad una ragazza che afferma di non conoscere Ramos e di non sapere perché qualche giorno prima della strage l’avesse taggata su una foto in cui mostrava i fucili acquistati e perché avesse iniziato a mandarle messaggi. “Che cosa c’entro io con i tuoi fucili, sono confusa”, aveva replicato la ragazza che dice di non vivere in Texas. “Devi essermi grata perché ti ho taggato”, era stata la risposta di Ramos. “L’unica ragione per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Sto per farlo”. E’ ilche Salvador Rolando Ramos, il 18enne autore della strage in una scuola elementare in, ha pubblicato su Instagram prima di aprire il fuoco contro la nonna e poi contro la classe di quarta della Robb Elementary della cittadina di Uvalde, uccidendo 19 bambini e due maestre. “Ho un piccolo segreto, voglio dirtelo”, ha detto ancora il ragazzo nei messaggi indirizzati ad una ragazza che afferma di non conoscere Ramos e di non sapere perché qualche giorno prima della strage l’avesse taggata su una foto in cui mostrava i fucili acquistati e perché avesse iniziato a mandarle messaggi. “Che cosa c’entro io con i tuoi fucili, sono confusa”, aveva replicato la ragazza che dice di non vivere in. “Devi essermi grata perché ti ho taggato”, era stata la risposta di Ramos. “L’unica ragione per ...

