Tutto bloccato con l’iPhone 14 ed uscita in ritardo a settembre (Di mercoledì 25 maggio 2022) Non sono particolarmente incoraggianti le informazioni che sono trapelate fino a questo momento a proposito dell’uscita dell’iPhone 14. Se da un lato il progetto certo non è in discussione, ora l’ipotesi più probabile è che almeno parte dei modelli appartenenti a questa serie possano fare il proprio esordio sul mercato in ritardo rispetto alle previsioni iniziali. Dunque, vediamo come stanno le cose, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte di Apple che potrebbero chiarire una volta per tutte questa storia. Si mette male per l’iPhone 14: uscita in ritardo rispetto al programma originale di settembre Non solo questioni relative al prezzo, dunque, come abbiamo osservato nella giornata di ieri con un altro articolo. Come stanno le cose in merito ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Non sono particolarmente incoraggianti le informazioni che sono trapelate fino a questo momento a proposito dell’del14. Se da un lato il progetto certo non è in discussione, ora l’ipotesi più probabile è che almeno parte dei modelli appartenenti a questa serie possano fare il proprio esordio sul mercato inrispetto alle previsioni iniziali. Dunque, vediamo come stanno le cose, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte di Apple che potrebbero chiarire una volta per tutte questa storia. Si mette male per14:inrispetto al programma originale diNon solo questioni relative al prezzo, dunque, come abbiamo osservato nella giornata di ieri con un altro articolo. Come stanno le cose in merito ...

Advertising

LiaQuartapelle : Si deve fare di tutto per fermare il rischio carestia. Coinvolgere la Russia nella ricerca di una soluzione per sbl… - ricotif : @ClaudioDeglinn2 La proposta giusta sarebbe questa, cercando di strappare qsa in contrattazione. #Zalewski o ci sta… - piero_aurelio : RT @LiaQuartapelle: Si deve fare di tutto per fermare il rischio carestia. Coinvolgere la Russia nella ricerca di una soluzione per sblocca… - KUNTAKI17968108 : RT @RiganteLeonardo: Chi dice a Gualtieri (mi ha bloccato…) che dovrebbero cambiare questo sistema di raccolta “porta a porta” nel Municipi… - Mobbasta3 : @theLorenzozen tutto bloccato -