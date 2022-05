Traffico Roma del 25-05-2022 ore 20:00 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani poco è cambiato rispetto al precedente collegamento il Traffico ancora intenso lungo le due carreggiate del raccordo anulare Chiudi attacchi sull’ esterna dalla Roma Fiumicino alla Tiburtina e poi in interna tra Cassia Veientana e la Salaria dalla Nomentana all’appia e poi tra la Roma Fiumicino e la Aurelia sulla tangenziale est è ancora code tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni file anche in direzione Stadio Olimpico dalla Tiburtina alla Salaria diversi poi gli incidenti code sulla Cassia altezza via della Storta su via Aurelia è su via Collatina incrocio con via Rosatelli file sulla via Pontina nelle due direzioni in prossimità dei cantieri di Castel di Decima questa sera in vista della finale tra Roma e Feyenoord ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 maggio 2022) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani poco è cambiato rispetto al precedente collegamento ilancora intenso lungo le due carreggiate del raccordo anulare Chiudi attacchi sull’ esterna dallaFiumicino alla Tiburtina e poi in interna tra Cassia Veientana e la Salaria dalla Nomentana all’appia e poi tra laFiumicino e la Aurelia sulla tangenziale est è ancora code tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni file anche in direzione Stadio Olimpico dalla Tiburtina alla Salaria diversi poi gli incidenti code sulla Cassia altezza via della Storta su via Aurelia è su via Collatina incrocio con via Rosatelli file sulla via Pontina nelle due direzioni in prossimità dei cantieri di Castel di Decima questa sera in vista della finale trae Feyenoord ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Clamoroso a #Roma strada asfaltata per davvero (rimossi anni di rattoppi), ditta che usa macchinari modernissimi, c… - SkyTG24 : Papa: “Affranto per la strage nella scuola elementare in Texas, basta al traffico di armi” - GaetanoBellino : RT @_Nico_Piro_: Clamoroso a #Roma strada asfaltata per davvero (rimossi anni di rattoppi), ditta che usa macchinari modernissimi, cantiere… - icemastromatteo : RT @_Nico_Piro_: Clamoroso a #Roma strada asfaltata per davvero (rimossi anni di rattoppi), ditta che usa macchinari modernissimi, cantiere… - zazoomblog : Traffico Roma del 25-05-2022 ore 19:00 - #Traffico #25-05-2022 #19:00 -