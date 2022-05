Supplenze sostegno da Graduatorie GaE e GPS 2022/24: come verranno assegnate. Anche a docenti senza titolo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Le Supplenze su posto di sostegno al 30/06 e al 31/08 vengono attribuite dalle Graduatorie ad esaurimento (GaE) e, in subordine, dalle Graduatorie provinciali per le Supplenze (GPS). come si procede. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lesu posto dial 30/06 e al 31/08 vengono attribuite dallead esaurimento (GaE) e, in subordine, dalleprovinciali per le(GPS).si procede. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Supplenze sostegno da Graduatorie GaE e GPS 2022/24: come verranno assegnate. Anche a docenti senza titolo - orizzontescuola : Graduatorie GPS: chi scioglierà la riserva entro il 20 luglio sarà a pettine in prima fascia e potrà avere supplenz… - MariannaMaryed : @penitentiagyte @Foire__ @Warp9001 @fratotolo2 @AntaniCardani Si sono una maestra laureata in formazione primaria 5… -