"Sei in malafede!": lite violenta all'Isola dei Famosi, le rinfaccia una cosa orrenda (Di mercoledì 25 maggio 2022) Isola dei Famosi, scoppia la faida in diretta televisiva, il battibecco tra primedonne si rivela epocale. Isola dei Famosi (fonte youtube)Il survival game per antonomasia di Canale 5 reca degli strascichi molto pesanti: spetta alla mattatrice Barbara D'Urso cercare di appianare le divergenze tra l'ex naufraga e l'opinionista di Ilary Blasi. L'ultima puntata di "Pomeriggio 5" si è rivelata oltremodo esplosiva: ospiti in studio la judoka Laura Maddaloni, fresca fresca dalla sua esperienza in Honduras, e la loquace Vladimir Luxuria. Le due, reduci da uno scontro in diretta nel parterre di Ilary Blasi, si sono nuovamente confrontate, con esiti a dir poco clamorosi. Isola dei Famosi, è scontro a fuoco tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria (fonte twitter)Vladimir Luxuria si è qualificata ...

