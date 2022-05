Roma, Tiago Pinto: «Merito a Mou e alla squadra, non sarà l’ultimo trofeo» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tiago Pinto, dirigente della Roma, ha parlato dopo il successo dei giallorossi in finale di Conference League contro il Feyenoord Tiago Pinto ha parlato a Sky Sport dopo Roma-Feyenoord. LE PAROLE – «Abbiamo vinto, ma sono i giocatori che vanno in campo. E’ un premio per i Friedkin che hanno portato un’altra mentalità con Mourinho. Il Merito è il suo, dobbiamo continuare così per vincere. Non sarà l’ultimo trofeo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022), dirigente della, ha parlato dopo il successo dei giallorossi in finale di Conference League contro il Feyenoordha parlato a Sky Sport dopo-Feyenoord. LE PAROLE – «Abbiamo vinto, ma sono i giocatori che vanno in campo. E’ un premio per i Friedkin che hanno portato un’altra mentalità con Mourinho. Ilè il suo, dobbiamo continuare così per vincere. Non». L'articolo proviene da Calcio News 24.

