Roma | Tiago Pinto | «C’è tensione ma vogliamo vincere E’ solo l’inizio»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 25 maggio 2022), dirigente della, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Feyenoord: le dichiarazioniha parlato a Dazn prima di-Feyenoord. FINALE – «Significa che abbiamo fatto una lunga strada, passando anche serate difficili. Per noi è importante, come per la società e per i tifosi. E’ per loro che».– «Siamo abituati a giocare spesso. Lac’è perché è una finale, ma siamo carichi per scendere in campo».– «Abbiamo fatto tanti miglioramenti con l’arrivo di Mourinho. In ogni caso il bilancio è positivo, èdi una lunga strada». L'articolo proviene da Calcio News ...