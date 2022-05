Roma | Rui Particio | 'L'esperienza di Mourinho ci ha aiutato | abbiamo dato il massimo in tutte le partite'

Advertising

OfficialASRoma : Due grandi parate di Rui Patricio salvano il risultato a inizio ripresa ?????? DAJE ROMA! #RomaFeyenoord 1-0 - GoalItalia : Le pagelle di #RomaFeyenoord: ?? Rui Patricio prodigioso ?? Zaniolo decisivo ? Smalling baluardo [?… - forzaroma : #RuiPatricio: 'Una vittoria diversa dalle altre. #Mourinho è stato decisivo' #ASRoma #UECLfinal #RomaFeyenoord - a_santamaria18 : RT @OfficialASRoma: Due grandi parate di Rui Patricio salvano il risultato a inizio ripresa ?????? DAJE ROMA! #RomaFeyenoord 1-0 - LAROMA24 : Roma-Feyenoord, RUI PATRICIO: «È stata un'impresa, Mourinho fondamentale per questa vittoria» #AsRoma… -

... per una ventina di minuti sembrano anche poter gestire la gara, ma a conti fatti di pericoli aPatricio non ne creano neanche uno. La, invece, sbaglia qualcosa in impostazione con Mancini e ...- Feyenoord 1 - 0 con un gol di Zaniolo, le pagelle della finale vinta di Conference LeaguePATRICIO 9 Qualche apprensione, ma i guanti nel primo tempo sono quasi intatti e nel secondo ...UEFA.com è il sito ufficiale della UEFA, l'Unione Europea delle Federazioni Calcistiche Europee, e organo di governo del calcio in Europa. La UEFA si adopera per promuovere, proteggere e sviluppare il ...Le parole dell’estremo difensore giallorosso Nel post-partita di Roma-Feyenoord ha parlato l’estremo difensore giallorosso Rui Patricio. Le sue dichiarazioni. Rui Patricio a Sky Sport Che significato ...