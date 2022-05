Roland Garros 2022: Raducanu e Sakkari fuori al secondo turno, avanzano Azarenka e Kerber (Di mercoledì 25 maggio 2022) Subito una sorpresa al Roland Garros 2022. Emma Raducanu, numero 12 del seeding e campionessa in carica degli US Open, è fuori al secondo turno per mano della bielorussa Sasnovich. La 19enne britannica, dopo aver vinto il primo set per 6-3, ha subito un parziale di 6-1 6-1 che l’ha estromessa dal torneo abbastanza clamorosamente. Raducanu è partita bene conquistando il break nel quinto gioco dopo aver salvato due palle break nel turno di battuta precedente. La britannica è stata molto brava a chiudere il set in risposta per partire con la battuta anche nel secondo. Il copione è però decisamente cambiato, con Sasnovich bravissima a salire di due break e a chiudere il set con un altro break nel settimo gioco. Copione ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) Subito una sorpresa al. Emma, numero 12 del seeding e campionessa in carica degli US Open, èalper mano della bielorussa Sasnovich. La 19enne britannica, dopo aver vinto il primo set per 6-3, ha subito un parziale di 6-1 6-1 che l’ha estromessa dal torneo abbastanza clamorosamente.è partita bene conquistando il break nel quinto gioco dopo aver salvato due palle break neldi battuta precedente. La britannica è stata molto brava a chiudere il set in risposta per partire con la battuta anche nel. Il copione è però decisamente cambiato, con Sasnovich bravissima a salire di due break e a chiudere il set con un altro break nel settimo gioco. Copione ...

Advertising

Eurosport_IT : Musetti lotta fino all'ultimo set ma Tsitsipas recupera e passa al secondo turno ?????????? #EurosportTENNIS | #ATP |… - Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - CorriereTorino : Roland Garros, avanzano in doppio Sonego-Vavassori - sportface2016 : #RolandGarros: #Raducanu e #Sakkari fuori al secondo turno, ok #Azarenka e #Kerber - giosiana83 : RT @Eurosport_IT: LA GIORGI C'É! ???????? L'azzurra si prende il 2° turno del Roland Garros: battuta la cinese Shuai Zhang in 3 set! ???????? #… -