Roland Garros 2022 | Carlos Alcaraz salva un match-point e approda al terzo turno Ramos sconfitto in cinque set

(Di mercoledì 25 maggio 2022) La vittoria della volontà e della determinazione. Non è stato il solitoquello visto quest’oggi sulla terra rossa di Parigi (Francia), nel secondodelche lo contrapponeva al connazionale Albert(n.44 del ranking). Ha fatto fatica il n.6 del mondo e ha visto a un passo la sconfitta. Tuttavia i giocatori speciali si vedono anche nelle giornate negative e lui ha saputo portare a casa una partita incredibile di 4 ore e 38 minuti di gioco sullo score di 6-1 6-7 (7) 5-7 7-6 (2) 6-4, annullando unnel quarto parziale. Degna di nota la prestazione diche con le sue traiettorie mancine ha messo in difficoltà il suo giovane avversario, ma alla fine ha dovuto capitolare. ...

Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - sportal_it : Roland Garros, Carlos Alcaraz più forte della paura - Luxgraph : Roland Garros, la Trevisan batte Linette e passa al terzo turno - TV7Benevento : Tennis: Roland Garros, Alcaraz vince derby maratona con Ramos-Vinolas - - OA_Sport : #RG2022 Col carattere Alcaraz salva una palla match contro Ramos e approda al terzo turno: match incredibile a Pari… -

Fabio Fognini è stato costretto al ritiro durante il match di secondo turno delmaschile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra rossa parigina. Il 35enne di Arma di Taggia, n.51 Atp, dopo aver regolato in tre set all'esordio l'australiano Alexei Popyrin, n.Finisce senza gloria il2022 di Fabio Fognini. Il ligure, infatti, è costretto al ritiro quando l'olandese Botic van de Zandschulp è avanti 6 - 4 7 - 6(2) 3 - 2 e 40 - 15, a causa di un problema al polpaccio ...Aveva un’occasione d’oro e non l’ha mancata: Martina Trevisan, fresca numero 59 del mondo, ha battuto nel secondo turno del singolare femminile del Roland Garros la polacca Magda Linette, numero 52 e ...Si conclude con un infortunio ed un ritiro il Roland Garros 2022 di Fabio Fognini, uscito di scena al secondo turno dello Slam in corso sulla terra rossa ...