Regolamento semifinali playoff Serie C: come funziona, chi passa in finale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sono rimaste quattro le squadre che si giocano l’ultimo posto disponibile per la prossima Serie B 2022/2023. Catanzaro, Padova, Feralpisalò e Palermo sono pronte a tornare in campo per continuare la loro corsa verso il campionato cadetto: ma come funziona e chi passa in finale? Le formazioni si affrontano in gare di andata e ritorno; in caso di parità dopo i 180? si passerà ai tempi supplementari, e in caso di equilibrio anche dopo i supplementari si disputeranno i calci di rigore. Regolamento semifinali PROGRAMMA, ORARI E TV IL TABELLONE Mercoledì 25 maggio ore 19: Catanzaro-Padovaore 21: Feralpisalò-Palermo Domenica 29 maggio ore 19: Padova-Catanzaroore 20.30: Palermo-Feralpisalò SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sono rimaste quattro le squadre che si giocano l’ultimo posto disponibile per la prossimaB 2022/2023. Catanzaro, Padova, Feralpisalò e Palermo sono pronte a tornare in campo per continuare la loro corsa verso il campionato cadetto: mae chiin? Le formazioni si affrontano in gare di andata e ritorno; in caso di parità dopo i 180? si passerà ai tempi supplementari, e in caso di equilibrio anche dopo i supplementari si disputeranno i calci di rigore.PROGRAMMA, ORARI E TV IL TABELLONE Mercoledì 25 maggio ore 19: Catanzaro-Padovaore 21: Feralpisalò-Palermo Domenica 29 maggio ore 19: Padova-Catanzaroore 20.30: Palermo-Feralpisalò SportFace.

