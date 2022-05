Perché quella del Milan è una vittoria “liberale” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Milan è campione d’Italia per la diciannovesima volta nella sua storia. Dopo la sbornia scudetto e la marea rossonera che ha invaso Milano, è tempo di una doverosa analisi del capolavoro di Pioli, di Maldini, di Ibrahimovic e, diciamolo, anche di Elliott. Un’autentica impresa non solo sportiva, ma anche societaria che, nel giro di poco tempo, contro tutti i pronostici, ha riportato il Diavolo in paradiso. Il segreto della vittoria Ma qual è stato il segreto di questa vittoria? Sicuramente sono tante le componenti che hanno inciso, ma è possibile riassumerle tutte o quasi in tre parole: una gestione “liberale” del proprio business. Ebbene sì, quella del Milan è a tutti gli effetti una vittoria liberale (non è un caso che la proprietà ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ilè campione d’Italia per la diciannovesima volta nella sua storia. Dopo la sbornia scudetto e la marea rossonera che ha invasoo, è tempo di una doverosa analisi del capolavoro di Pioli, di Maldini, di Ibrahimovic e, diciamolo, anche di Elliott. Un’autentica impresa non solo sportiva, ma anche societaria che, nel giro di poco tempo, contro tutti i pronostici, ha riportato il Diavolo in paradiso. Il segreto dellaMa qual è stato il segreto di questa? Sicuramente sono tante le componenti che hanno inciso, ma è possibile riassumerle tutte o quasi in tre parole: una gestione “” del proprio business. Ebbene sì,delè a tutti gli effetti una(non è un caso che la proprietà ...

Advertising

IlContiAndrea : Quella che ha subito #Blanco, durante la sua performance in Duomo, è una #molestia. Non la si può definire in altro… - borghi_claudio : Bei tempi quelli in cui il paese era ostaggio di Monti e la signora poteva finanziarlo con 710mila euro perché la m… - FBiasin : Gli audio del caso #Acerbi: “Guarda Nikolaou e Acerbi eh, occhio occhio occhio!'. 'Lì è buono'. 'Occhio eh, non v… - furgeTX : RT @erion101010: Quindi quella dei “sono tutti cazzari di YouTube “ è una minchiata di chi per davvero ha creduto di sapere più di altri co… - freelikethemoon : Me ne sono andata via di casa sbattendo la porta e urlando perché non ne posso più mi portano all’esaurimento in qu… -