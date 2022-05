Pensioni, manca ancora la riforma. Se non si cambia in tempo tornano le regole Fornero. La Lega spinge su Quota 41 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Che fine ha fatto la riforma delle Pensioni che ha tenuto banco fra la fine del 2021 e l'inizio del 2022? Con la guerra in Ucraina il tema è stato congelato. Adesso, se da un lato la Lega spinge su una ripresa delle trattative per arrivare a Quota 41, dall'altro si attendono mosse chiare dall'esecutivo. Senza riforma può tornare la legge Fornero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 25 maggio 2022) Che fine ha fatto ladelleche ha tenuto banco fra la fine del 2021 e l'inizio del 2022? Con la guerra in Ucraina il tema è stato congelato. Adesso, se da un lato lasu una ripresa delle trattative per arrivare a41, dall'altro si attendono mosse chiare dall'esecutivo. Senzapuò tornare la legge. L'articolo .

