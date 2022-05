Lasagna con pochi carboidrati al ragù di pollo una vera delizia!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 25 maggio 2022) La solitati ha stufato? Sì, può succedere anche l’impensabile ma a tutto c’è rimedio. Qui potrai trovare la ricetta alternativa, podi, ovvero ladi zucchine. Questasarà buona e filante come quella tradizionale ma decisamente più leggera. Avvicinerà la famiglia a questa particolare verdura con gusto e sapore. Sarà unabontà! Gli ingredienti da utilizzare per questa magia culinaria leggerissima sono: 400 ml di sugo di datterini al basilico già pronto (ho usato quello della mutti) Formaggio grattugiato Olio extravergine d’oliva besciamella light q.b. 200 gr di scamorza 400 gr di macinato diCipolla, sedano e carota (soffritto) ½ bicchiere di vino bianco 3 – 4 zucchine L’elenco appena concluso serve per realizzare ...