Kourtney Kardashian | fan indignati per la focaccia inzuppata nel cappuccino

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Kortneye Travis Barker hanno scelto Portofino come meta per la loro terza cerimonia di nozze. Un particolare non è sfuggito agli utenti, che hanno scatenato una pioggia di critiche. Photo ...

Advertising

MisterG1991 : Certo che il matrimonio di Kourtney Kardashian è stato proprio il trionfo della cafonata, a partire dal suo abito d… - Novella_2000 : Un volto molto amato di Amici era presente al matrimonio di Kourtney Kardashian - vogue_italia : L'abito da sposa mini è il nuovo trend bridal: lo abbiamo visto al matrimonio di Chloë Sevigny e Kourtney Kardashia… - drewsmemories : RT @Laura79090674: Ho letto commenti su come Dolce & Gabbana secondo alcuni utenti siano sull'orlo del fallimento e hanno pregato kourtney… - GVUCCILOU : RT @ami_theb: Andrea Bocelli che canta al matrimonio di Kourtney Kardashian ma io mi sento male in che simulazione stiamo vivendo -

Kortneye Travis Barker hanno scelto Portofino come meta per la loro terza cerimonia di nozze. Un particolare non è sfuggito agli utenti, che hanno scatenato una pioggia di critiche. Photo Credits: ...e Travis Barker: la location scelta per sposarsi lascia senza parole Dopo il primo sì pronunciato in una cappella a Las Vegas e il secondo ufficiale a Santa Barbara,...Kortney Kardashian e Travis Barker hanno scelto Portofino come meta per la loro terza cerimonia di nozze. Un particolare non è sfuggito agli utenti, che hanno scatenato una pioggia ...Solo qualche giorno fa a Portofino si sono svolte le nozze dell’anno, quelle tra Kourtney Kardashian e Travis Barker. All’evento a sorpresa ha partecipato anche Giuliano Peparini, noto coreografo ed ...