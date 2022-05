Juventus: Di Maria vuole i bianconeri ma il club non ha ancora deciso (Di mercoledì 25 maggio 2022) Angel Di Maria ha scelto la Juventus, questo riporta la Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano, il club bianconero non ha ancora preso... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 25 maggio 2022) Angel Diha scelto la, questo riporta la Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano, ilbianconero non hapreso...

romeoagresti : #DiMaria si avvicina sempre di più alla #Juventus // Di Maria is getting closer to Juventus ????? @GoalItalia @goal - forumJuventus : (GDS) 'Di Maria ha detto sì alla Juventus ma ora sono i bianconeri che riflettono'? - GoalItalia : Di Maria si avvicina alla Juve: accelerata bianconera, per il 'Fideo' pronto un ingaggio da 7 milioni ??????????