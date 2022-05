(Di mercoledì 25 maggio 2022) Ilchiude la stagione al terzo posto in classifica dopo aver sognato a lungo tempo lo scudetto. Le otto vittorie iniziali e la parziale rimonta hanno fatto sognare a lungo i tifosi del. Poi le troppe partite perse in casa, con Empoli e Spezia soprattutto, hanno inciso sulla classifica finale. Anche il trittico Fiorentina, Roma ed Empoli ha finito per distruggere tutto quello che si era creato, proprio nel momento in cui praticamente tutti vedevano ilcome una seria candidata alla vittoria dello scudetto finale. Il piazzamento Champions League, arrivato dopo due anni di assenza dalla grande manifestazione europea, è comunque un traguardo importante, ma l’amaro in bocca resta.: idella stagione 2021/22 Abbiamo chiesto ad alcuni tra operatori del settore dell’informazione, ...

Advertising

napolipiucom : Il pagellone del Napoli: i voti a società, calciatori e allenatore: dal 10 di Procino, al 5 di Caruso… - filicappe_ : RT @MondoToro_net: ?? IL PAGELLONE DI MONDO TORO Un altro campionato è finito ed è tempo di fare un bilancio della stagione del #Torino di… - MondoToro_net : ?? IL PAGELLONE DI MONDO TORO Un altro campionato è finito ed è tempo di fare un bilancio della stagione del… - LucaManinetti : ??? Il pagellone finale del #MilanFemminile (solo le giocatrici che sono rimaste in rosa sino al termine della stagi… - SpaceSerieA : il pagellone del Milan. ?????? -

... che comunque è un ottimo risultato per una squadra in crescita è pronta ad andare avanti dopo l'addiosuo capitano Insigne. This content is imported from Twitter. You may be able to find the ...Sassuolo voto 6,5 : La paura di non avere più De Zerbi alla guidateam è sparita sin da subito, quando Dionisi ha dimostrato che il suo gioco potesse mettere in difficoltà qualsiasi squadra ...Le otto vittorie iniziali e la parziale rimonta hanno fatto sognare a lungo i tifosi del Napoli. Poi le troppe partite perse in casa, con Empoli e Spezia soprattutto, hanno inciso sulla classifica ...Uno degli uomini cardine nei due mesi in cui il Napoli è andato come un treno. Settembre e ottobre a livelli stratosferici: era uno scarto del Fulham, ha mostrato quella fisicità che gli consente di s ...