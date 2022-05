Il mercato delle auto usate perde il 9,9% nel primo trimestre 2022 (Di mercoledì 25 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Calano del 9,9% i trasferimenti di proprietà di autovetture nei primi 3 mesi del 2022 a 1.157.343 unità rispetto a 1.285.041 dello stesso periodo 2021. Mentre i trasferimenti netti perdono oltre l’11%, le minivolture segnano una contrazione dell’8,2%.Questo quanto emerge dall’analisi del mercato delle autovetture usate nel I trimestre 2022 (con dati in attesa di consolidamento) che da questo mese l’UNRAE diffonde con cadenza mensile, supportato da analisi di dettaglio.Con il 49,3% il diesel è la motorizzazione prescelta fra le auto usate trasferite nel I trimestre 2022 (-1,6 p.p. sul 2021), seguito dal benzina al 39,7% (-1 p.p.). Al terzo posto si colloca il Gpl che ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 25 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Calano del 9,9% i trasferimenti di proprietà divetture nei primi 3 mesi dela 1.157.343 unità rispetto a 1.285.041 dello stesso periodo 2021. Mentre i trasferimenti netti perdono oltre l’11%, le minivolture segnano una contrazione dell’8,2%.Questo quanto emerge dall’analisi delvetturenel I(con dati in attesa di consolidamento) che da questo mese l’UNRAE diffonde con cadenza mensile, supportato da analisi di dettaglio.Con il 49,3% il diesel è la motorizzazione prescelta fra letrasferite nel I(-1,6 p.p. sul 2021), seguito dal benzina al 39,7% (-1 p.p.). Al terzo posto si colloca il Gpl che ...

Advertising

borghi_claudio : Ma certo, chiedeva e chiede di mettere il valore di mercato delle case per sport. Così. Ci piace mettere il cartell… - DanieleTular : @gparagone @tagadala7 @La7tv (2) L'Italia, seconda economia esportatrice e manufatturiera d'Europa, non potrebbe pi… - bad_montax : RT @spighissimo: Il mercato delle vacche Dai, non male per un partito che non ha mai votato nessuno...?? - TempiReali : RT @spighissimo: Il mercato delle vacche Dai, non male per un partito che non ha mai votato nessuno...?? - Post_Iccia : @OminoViola Perché intervista a KissKissNapoli, dai questo sta chiaramente cercando di metterlo sul mercato delle vacche -