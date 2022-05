Ictus, l'orario in cui ceni può aumentare il rischio (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'orario in cui si cena può incidere sulla nostra salute e persino sulla possibilità di incorrere in un Ictus. Lo dice la scienza. Più nel dettaglio si tratta di uno studio pubblicato sulla rivista ... Leggi su leggo (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'in cui si cena può incidere sulla nostra salute e persino sulla possibilità di incorrere in un. Lo dice la scienza. Più nel dettaglio si tratta di uno studio pubblicato sulla rivista ...

Advertising

infoitsalute : A che ora ceni? L'orario e il possibile rischio di un ictus - adolfo48100140 : RT @gallina_di: Uno studio pubblicato sulla rivista 'Nutrients' illustra le possibili correlazioni tra orario in cui si cena e il rischio d… - Fernandezgiress : RT @gallina_di: Uno studio pubblicato sulla rivista 'Nutrients' illustra le possibili correlazioni tra orario in cui si cena e il rischio d… - Ele_ele_88_ : @FmMosca_2 @markorusso69 Arresto cardiaco da oleandro e mughetto e ictus per orario sbagliato della cena. Non manca… - Nocavia2 : RT @gallina_di: Uno studio pubblicato sulla rivista 'Nutrients' illustra le possibili correlazioni tra orario in cui si cena e il rischio d… -