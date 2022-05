GUIDA TV 25 MAGGIO 2022: IL TRADITORE, GIUSTIZIA PER TUTTI, LE IENE E CHI L’HA VISTO (Di mercoledì 25 maggio 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare.I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25: Il TRADITORE – Film Rai2 ore 21.20: The Good Doctor 1°Tv – Serie-Tv Rai3 ore 21.20: Chi L’HA VISTO? – Inchieste Rete4 ore 21.25: Controcorrente – Talk Show Canale5 ore 21.45: GIUSTIZIA Per TUTTI 1°Tv – Serie-Tv Italia1 ore 21.15: Le IENE Show – Inchieste La7 ore 21.15: Atlantide – Inchieste Tv8 ore 21.00: Roma-Feyenoord – Calcio Nove ore 21.30: Johnny Deep contro Amber Heard – Doc I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 00.00: Porta a Porta – Talk Show Rai2 ore 22.10: The Resident 1°Tv – Serie-Tv Rai3 ore 00.00: Tg3 Linea Notte – Notiziario Rete4 ore 01.00: Il Vizio della ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 25 maggio 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare.I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25: Il– Film Rai2 ore 21.20: The Good Doctor 1°Tv – Serie-Tv Rai3 ore 21.20: Chi? – Inchieste Rete4 ore 21.25: Controcorrente – Talk Show Canale5 ore 21.45:Per1°Tv – Serie-Tv Italia1 ore 21.15: LeShow – Inchieste La7 ore 21.15: Atlantide – Inchieste Tv8 ore 21.00: Roma-Feyenoord – Calcio Nove ore 21.30: Johnny Deep contro Amber Heard – Doc I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 00.00: Porta a Porta – Talk Show Rai2 ore 22.10: The Resident 1°Tv – Serie-Tv Rai3 ore 00.00: Tg3 Linea Notte – Notiziario Rete4 ore 01.00: Il Vizio della ...

