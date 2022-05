Gesto orrendo verso Abraham: è successo in campo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Durante la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord, i tifosi olandesi giunti a Tirana si sono resi protagonisti di un pessimo comportamento razzista nei confronti dell’attaccante giallorosso. I supporter del Feyenoord hanno infatti lanciato delle banane gonfiabili all’indirizzo del numero 9 ex Chelsea. Tammy non si è fatto intimidire e anzi ha deciso di reagire invocando ad ampi gesti l’appoggio e il sostegno dei romanisti. Gesto Razzista Tifosi Feyenoord Episodi come questo fanno male al calcio e dovrebbero essere banditi da tempo. Provvedimenti più severi da parte della UEFA aiuterebbero nella definitiva eliminazione di questi inaccettabili gesti razzisti e discriminatori. Alessio Menichini Leggi su rompipallone (Di mercoledì 25 maggio 2022) Durante la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord, i tifosi olandesi giunti a Tirana si sono resi protagonisti di un pessimo comportamento razzista nei confronti dell’attaccante giallorosso. I supporter del Feyenoord hanno infatti lanciato delle banane gonfiabili all’indirizzo del numero 9 ex Chelsea. Tammy non si è fatto intimidire e anzi ha deciso di reagire invocando ad ampi gesti l’appoggio e il sostegno dei romanisti.Razzista Tifosi Feyenoord Episodi come questo fanno male al calcio e dovrebbero essere banditi da tempo. Provvedimenti più severi da parte della UEFA aiuterebbero nella definitiva eliminazione di questi inaccettabili gesti razzisti e discriminatori. Alessio Menichini

