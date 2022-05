Gallinari | ' Il mio presente è in Nba ma chiudo la carriera a Milano'

(Di mercoledì 25 maggio 2022) A 100 giorni dal via dei Campionati Europei di basket edizione 2022 (in programma a settembre) e a margine dell'evento Countdown Clock, Danilo, stella della Nazionale, si è soffermato sul ...

E' ilsogno. Questo dice la testa, poi vedremo cosa diranno gambe e corpo'. Con la maglia dell'Italia da tanti anni cosa è cambiato perin tutto questo tempo 'Sempre uguale, ...A 100 giorni dal via dei Campionati Europei di basket edizione 2022 (in programma a settembre) e a margine dell'evento Countdown Clock, Danilo Gallinari, stella della Nazionale, si ...Il Gallo ha parlato in occasione di Countdown Clock, evento in occasione dei 100 giorni dagli europei: "Il sogno è quello di tornare e finire qui".