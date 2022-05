Energia: Conte, 'RePowerEu importante ma serve sforzo in più' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Sull'Energia "bisogna lavorare sapendo che a un'emergenza simile, che si innesta per di più su due anni di pandemia, va risposto adottando misure forti e tempestive, cercando di approntare alcune misure strutturali. Ecco perché, sin da subito, noi abbiamo chiesto un Energy Recovery Fund, perché se non si interviene tempestivamente avremo bisogno di interventi molto più costosi". Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, intervenendo al Convegno 'Caro Energia, idee e strumenti per l'Italia', in corso a Montecitorio. L'ex premier chiede unità d'azione all'Ue su "stoccaggio e acquisti comuni", e plaude al RePowerEu approvato a Bruxelles la settimana scorsa, pur riconoscendo che "è un pacchetto importante ma ne serve uno ancor più forte". Anche perché, "la crisi ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Sull'"bisogna lavorare sapendo che a un'emergenza simile, che si innesta per di più su due anni di pandemia, va risposto adottando misure forti e tempestive, cercando di approntare alcune misure strutturali. Ecco perché, sin da subito, noi abbiamo chiesto un Energy Recovery Fund, perché se non si interviene tempestivamente avremo bisogno di interventi molto più costosi". Lo dice il leader del M5S Giuseppe, intervenendo al Convegno 'Caro, idee e strumenti per l'Italia', in corso a Montecitorio. L'ex premier chiede unità d'azione all'Ue su "stoccaggio e acquisti comuni", e plaude alapprovato a Bruxelles la settimana scorsa, pur riconoscendo che "è un pacchettoma neuno ancor più forte". Anche perché, "la crisi ...

