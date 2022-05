DIRETTA Giro d’Italia 2022 | Ponte di Legno-Lavarone LIVE | 25 corridori con 3? di vantaggio sul gruppo | ci sono Ciccone e Fortunato

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE14.22 Mancano 8 km all’inizio della salita di Giovo. GPM di 3a categoria, 6 km piuttosto duri al 6,7% di pendenza media. Potrebbe fare un po’ di selezione tra gli uomini di testa. 14.20 Rimane stabile ildei 25 attaccanti. La INEOS non sembra intenzionata a lasciare più di 3? in questa fase. 14.17 Ora ha ripreso a piovere leggermente sul percorso. 14.16 100 km alla fine della tappa numero 17! 14.15 Rientrano ini velocisti, staccati nei primi km. Oggi potrebbe essere una giornata più semplice rispetto a ieri, quando Demare, Cavendish e Gaviriaarrivati al traguardo al limite del tempo massimo. 14.13 Ecco un’immagine dalla corsa che ritrae proprio i ...