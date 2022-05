Advertising

TuttoAndroid : CUBOT Pocket, lo smartphone compatto che non ti aspetti, è ufficiale -

TuttoAndroid.net

dispone infatti di uno schermo con un'ampiezza di soli 4 pollici, risultando di conseguenza particolarmente compatto. La casa produttrice non ha fornito alcun dettaglio sulla scheda ...dispone infatti di uno schermo con un'ampiezza di soli 4 pollici, risultando di conseguenza particolarmente compatto. La casa produttrice non ha fornito alcun dettaglio sulla scheda ... Cubot Pocket è l’ultra compatto Android che mancava Cubot is officially launching a new mini smartphone series under the label Pocket. The first phone under the pocket series is all set to make its official debut in the second half of May 2022. Cubot ...Cubot preannuncia l'arrivo nei prossimi giorni di Pocket, uno smartphone caratterizzato da una peculiarità che per come si è sviluppato il mercato negli ultimi anni possiamo ritenere insolita.