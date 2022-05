Countdown per La Cinquecento Trofeo Pellegrini (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Cinquecento Trofeo Pellegrini organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con il Comune di Caorle e la Darsena dell’Orologio, è pronta ad animare il salotto della città. Come ogni anno, da quasi cinquant’anni, l’emozione che circonda la partenza di questa storica e impegnativa regata, la prima X2 del Mediterraneo, è palpabile sia tra chi sta ultimando i preparativi alla barca, sia tra chi si appresta a vivere lo spettacolo a terra, che avrà come centro il Porto Peschereccio, dove l’ospitalità della città e la sua forte vocazione turistica faranno sentire tutti al centro di un evento non solo velico. Cinquecento Trofeo Pellegrini: da Caorle alle Tremiti La regata, valida per il Campionato Italiano Offshore FIV con coefficiente 3.0, vedrà al via una trentina di ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 25 maggio 2022) Laorganizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con il Comune di Caorle e la Darsena dell’Orologio, è pronta ad animare il salotto della città. Come ogni anno, da quasi cinquant’anni, l’emozione che circonda la partenza di questa storica e impegnativa regata, la prima X2 del Mediterraneo, è palpabile sia tra chi sta ultimando i preparativi alla barca, sia tra chi si appresta a vivere lo spettacolo a terra, che avrà come centro il Porto Peschereccio, dove l’ospitalità della città e la sua forte vocazione turistica faranno sentire tutti al centro di un evento non solo velico.: da Caorle alle Tremiti La regata, valida per il Campionato Italiano Offshore FIV con coefficiente 3.0, vedrà al via una trentina di ...

