Corona stringe la mano a Brozovic e chiede scusa per la falsa notizia sul flirt con Wanda Nara (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un gesto che, probabilmente, non porterà a una assoluzione. Ma le scuse pubbliche, nell’Aula di un tribunale, di Fabrizio Corona a Marcelo Brozovic sono entrate di diritto in questo caso che per anni si è trascinato, fino ad arrivare davanti ai giudici. L’ex fotografo dei Vip, infatti, è accusato di diffamazione per aver pubblicato sul suo portale (era il 2019 e il sito si chiamava “King Corona Magazine”) la storia della presunta (smentita) relazione (o flirt) tra il centrocampista dell’Inter e Wanda Nara, moglie dell’ex centravanti nerazzurro Mauro Icardi. E durante le dichiarazioni in Aula, l’ex paparazzo ha voluto chiedere scusa stringendo la mano al calciatore. Al termine della sua dichiarazione spontanea, ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un gesto che, probabilmente, non porterà a una assoluzione. Ma le scuse pubbliche, nell’Aula di un tribunale, di Fabrizioa Marcelosono entrate di diritto in questo caso che per anni si è trascinato, fino ad arrivare davanti ai giudici. L’ex fotografo dei Vip, infatti, è accusato di diffamazione per aver pubblicato sul suo portale (era il 2019 e il sito si chiamava “KingMagazine”) la storia della presunta (smentita) relazione (o) tra il centrocampista dell’Inter e, moglie dell’ex centravanti nerazzurro Mauro Icardi. E durante le dichiarazioni in Aula, l’ex paparazzo ha volutorendo laal calciatore. Al termine della sua dichiarazione spontanea, ...

