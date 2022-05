Come un’epidemia: spara a scuola, 19 bambini uccisi (Di mercoledì 25 maggio 2022) Due giorni prima dell’inizio delle vacanze estive, il 18enne Salvador Ramos è entrato nella Robb Elementary School di Uvalde, in Texas, e ha aperto il fuoco sugli studenti, uccidendo 19 L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 25 maggio 2022) Due giorni prima dell’inizio delle vacanze estive, il 18enne Salvador Ramos è entrato nella Robb Elementary School di Uvalde, in Texas, e ha aperto il fuoco sugli studenti, uccidendo 19 L'articolo proviene da il manifesto.

