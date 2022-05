Camera | Oggi Question time con D' Incà | Orlando | Bonetti e Patuanelli

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Si svolge, alle 15, iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D', risponde a una interrogazione –rivolta al ministro degli Affari esteri– sull'invio di ulteriori armamenti all'Ucraina; a una interrogazione –rivolta al ministro dell'Interno- sulla sospensione dei procedimenti di revoca di contributi statali assegnati ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche, nonché in ordine alla semplificazione del relativo sistema di monitoraggio. Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea, risponde a interrogazioni sui tempi per la conclusione della valutazione delle istanze relative al Fondo nuove competenze; sulle iniziative ...