Basket | potrebbe nascere un’Eurolega a 24 squadre A supportarla ci sarebbe l’NBA

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Ildel futuroprevedere nel giro di un paio d’anni una riforma dell’Eurolega, che passerebbe dalle attuali 18a 24 formazioni, con un aumento ovviamente delle partite di stagione regolare che passerebbero da 34 a 46. A rivelare la cosa è il media greco SDNA, secondo cui dietro questo possibile importante movimento, ciun nuovo accordo tra la FIBA e l’Eurolega “aiutato” da un inserimento del. In pratica la lega americana, nella figura del suo vice commissioner Mark Tatum, vorrebbe sviluppare un progetto di allargamento dell’Eurolega e di fusione dell’EuroCup e dellaball Champions League, in modo da avere due competizioni collegate nel Vecchio Continente, con retrocessioni e promozioni, si parla di un numero indicato in sei formazioni, da ...

Advertising

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

... ovvero creare, come avviene negli Stati Uniti (con i club nel baseball, nele nel football americano) sinergie in altri settori. Inoltre il Milanessere la capofila di un possibile ...... Emilio Cavalloro, Francesco Vecchi (San Giobbe - OrvietoU19) - Orvietani protagonisti / ...anche interessarti Sir Conad, Bernardi: 'Decisivo non aver chiuso il primo set' Basket Albino, il sogno della A2 è possibile: trovato il medico per la partita Il coach dei Warriors, si è rifiutato di parlare di basket e ha puntato il dito contro chi a Washington si rifiuta di votare leggi più severe sul controllo delle armi ...Condividi questo articolo:Dallas, 25 mag. – (Adnkronos) – Dallas batte 119-109 i Golden State in gara-4 della finale della Western Conference Nba e conquistano il primo successo nella serie che vede g ...