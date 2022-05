Avellino | ecco Taurino | “Riaccendiamo gli animi Accetto questa sfida con orgoglio”

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Il tecnico ex Virtus Francavilla, oggi sulla panchina dell', si è presentato alla piazza biancoverde

. Da pochi minuti è ufficiale l'accordo tra l'e Roberto Taurino. Il club biancoverde si affida al tecnico leccese, reduce dall'avventura ...il commento del direttore sportivo dei .... Roberto Taurino è il nuovo allenatore dell'. Il club biancoverde si affida al tecnico salentino per la ripartenza.la prima foto ufficiale con il direttore sportivo, Enzo De Vito , e la proprietà, Angelo Antonio e Giovanni D'...L'Avellino ha sciolto le riserve annunciando che sarà Roberto Taurino il nuovo allenatore dei Lupi per la stagione 2022-23. A darne notizia in mattinata è stato lo stesso club irpino tramite una nota ...Entro domani, Roberto Taurino sarà ufficialmente il nuovo allenatore dell'Avellino. La società irpina ha da tempo sciolto le riserve e, secondo quanto raccolto dalla ...