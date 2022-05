Advertising

FirenzePost : Zelensky striglia i potenti di Davos, stop affari con la Russia - Crudeli45198835 : RT @LukasVangelis: Le comiche #Zelensky striglia Davos 'Basta affari con la Russia'. L'attore é tenuto al guinzaglio corto da Loro....... - paolochiariello : #Juorno #Zelensky #striglia #Davos: stop affari con la #Russia - juornoit : #Juorno #Zelensky #striglia #Davos: stop affari con la #Russia - attilascuola : RT @LukasVangelis: Le comiche #Zelensky striglia Davos 'Basta affari con la Russia'. L'attore é tenuto al guinzaglio corto da Loro....... -

Agenzia ANSA

ha chiesto il ritiro completo di tutti i paesi stranieri dalla Russia, in modo che non vengano utilizzati per gli "interessi sanguinari" di Mosca. Poi ha invitato i paesi alla ricostruzione. ...L'Ue 'sostiene e continuerà a sostenere l'Ucraina, il suo presidente Volodymyre il suo popolo'. Davanti alla decisione 'unilaterale' della Russia di invadere l'Ucraina, 'il nostro obiettivo è far cessare questa guerra il più rapidamente possibile, fare di tutto perché ... Zelensky striglia Davos 'Basta affari con la Russia' KIEV – Il presidente Zelensky ormai non ha più limiti nella sua propaganda, interviene ovunque e contro tutti e stavolta fa le pulci ai politici ed economisti riuniti a Davos invitandoli a troncare og ...'Sanzioni massime con embargo al petrolio'. Germania d'accordo. Georgieva, è allarme per shock dei prezzi alimentari (ANSA) ...