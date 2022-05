Von der Leyen: 'Petrolio, niente intesa, a prossimo vertice'. 'No di Ungheria, da mezzanotte in stato di emergenza (Di martedì 24 maggio 2022) A dare annuncio da Davos la presidente della Commissione: 'Inutile dare false aspettative', spiega. Di Maio 'diamo segnale sbagliato per no di un solo stato' Leggi su tg.la7 (Di martedì 24 maggio 2022) A dare annuncio da Davos la presidente della Commissione: 'Inutile dare false aspettative', spiega. Di Maio 'diamo segnale sbagliato per no di un solo

Advertising

borghi_claudio : Ma perché non appena metto il naso fuori dall'ufficio devo incontrare la Von der Leyen di striscia la notizia che mi vuole frustare? - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'L'Ucraina deve vincere la guerra. E l'aggressione di Putin deve essere un fallimento strategico. Faremo… - petergomezblog : Guerra in Ucraina, la diretta – Von der Leyen: “L’Ucraina deve vincere la guerra”. Mosca: “Reagiremo a strutture Na… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Secondo Ursula von der Leyen l'Ucraina deve vincere la guerra e Putin deve fallire. Anche secondo te? - MaxxMono : RT @Euroscettici: #orban ci ha appena salvato dalla #terzaguerramondiale ...per ora -