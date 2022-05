Advertising

sportli26181512 : Verona, si prova a trattenere Simeone: Dopo la grande stagione disputata con il Verona, Giovanni Simeone, attaccant… - LUZrossonero : RT @Osatsanotnas: @SoloMilan68 @GRealta Con la fiorentina la sensazione che la ruota stesse finalmente girando dalla nostra parte, con il V… - Osatsanotnas : @SoloMilan68 @GRealta Con la fiorentina la sensazione che la ruota stesse finalmente girando dalla nostra parte, co… - GioRoma94 : @Flaviuss__ @Ardito1971 Al netto che non esiste nessuna prova audio/video del ragazzo che esulta ai gol del Verona… - Torrenapoli1 : Quindi #Milan su #Origi #Inter su #Dybala (ci prova anche la Roma) e #Bremer #Piemonte su #Pogba e #DiMaria… -

Il gruppo della maglia rosaa tenere botta: per il momento nessuno ha ancora fatto la sua ... dall'Ungheria a. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d'Italia ...E ancora: "Si è sottoposto subito all'esame del dna e ha sempre detto che quella lettera anonima, presuntaregina nel processo, non l'aveva scritta lui". E su tutto pesa la "sentenza definitiva ...In occasione della partita Verona-Napoli del 13 marzo scorso dei tifosi napoletani ... Sul loro conto sono stati raccolti inoppugnabili elementi di prova in ordine alla commissione, a vario titolo, di ...Grande successo e ottima affluenza di pubblico in Sala Isotta, sabato 21 maggio scorso, per la conclusione della seconda parte della rassegna letteraria "Leggermente". L'ultimo evento è coinciso con l ...