Vaiolo delle scimmie, in Uk vaccino a contatti ad alto rischio (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Nel Regno Unito "è in corso la vaccinazione dei contatti ad alto rischio" per il Vaiolo delle scimmie. "Fino alle 10 del 23 maggio, oltre 1.000 dosi di" vaccino anti-Vaiolo "Imvanex sono state fornite, o stanno per esserlo, alle strutture del Servizio sanitario nazionale". Lo riferisce l'Agenzia Uk per la sicurezza sanitaria (Ukhsa) nell'ultimo aggiornamento sul 'monkeypox'. "Nel Regno Unito – si legge – rimangono oltre 3.500 dosi di Imvanex".

