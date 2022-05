Ultime Notizie Roma del 24-05-2022 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’ufficio dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha reso noto che 3942 civili sono morti e4591 sono rimasti feriti in Ucraina dall inizio dell’ invasione russa lo riporta in forno sottolineando che tra le vittime Ci sono quasi 260 bambini intanto circa 200 corpi sono stati trovati a Mario porta macerie di un rifugio su Mirò Avenue dice il portavoce del sindaco di Mario Polo stato maggiore dell’esercito ucraino fa sapere che non si si prepara una riprendere l’offensiva nell’aria di lista e a zaporizzja hanno spostato sistemi missilistici tattici scambler ehm la regione di Russia libretto a 50 km dal confine il primo treno merci con un carico di grano dall’ucraina è arrivata in Lituania attraverso la Polonia al porto di klaipeda per le sue esportazioni chi ...