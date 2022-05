Ultime Notizie Roma del 24-05-2022 ore 17:10 (Di martedì 24 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le repubbliche popolari di donne se Luca non torneranno mai all’ucraina lo scrive su telegram il vicepresidente del consiglio di sicurezza Russo Dimitri e boccia il piano presentato dall’Italia per tentare mediazione c’è la sensazione che sia stato preparato non da diplomatici ma da politologi locali che operano solo sulla base di Notizie false ucraine intanto la presidente della commissione europea von der line avverte l’Ucraina deve vincere la guerra e la creazione di Putin deve essere un fallimento strategico sui balneari sul nuovo testo abbiamo proposto piccole modifiche La sintesi è davvero vicinissima ci siamo si chiude a breve di Chiara capogruppo del Movimento 5 stelle al senato Mariolina Castellone al termine di una riunione di governo e maggioranza ... Leggi su romadailynews (Di martedì 24 maggio 2022)dailynews radiogiornale ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le repubbliche popolari di donne se Luca non torneranno mai all’ucraina lo scrive su telegram il vicepresidente del consiglio di sicurezza Russo Dimitri e boccia il piano presentato dall’Italia per tentare mediazione c’è la sensazione che sia stato preparato non da diplomatici ma da politologi locali che operano solo sulla base difalse ucraine intanto la presidente della commissione europea von der line avverte l’Ucraina deve vincere la guerra e la creazione di Putin deve essere un fallimento strategico sui balneari sul nuovo testo abbiamo proposto piccole modifiche La sintesi è davvero vicinissima ci siamo si chiude a breve di Chiara capogruppo del Movimento 5 stelle al senato Mariolina Castellone al termine di una riunione di governo e maggioranza ...

