Tragedia alle porte di Roma | investito dal treno | morto un uomo

(Di martedì 24 maggio 2022)questa notte sulla linea ferroviaria-Napoli. Era passata da pochissimi minuti la mezzanotte quando unha travolto unsui binari all’altezza della stazione di Zagarolo. Nonostante il conducente del trano abbia tentato di frenare, per l’non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo dell’da sotto il convoglio per consegnarlo ai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Purtroppo per lui non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre di Palestrina e di Frascati, oltre alla polizia ferroviaria. L’incidente A causa dell’incidente la stazione Fs di Zagarolo è rimasta chiusa fino7:30. Sul posto anche il personale del 118 e le forze di ...

Advertising

DPCgov : #23maggio, un anno fa l'incidente alla funivia del #Mottarone. Una tragedia che costò la vita a 14 persone e che vi… - elenabonetti : Un dolore indicibile. Sono vicina alle famiglie e alla comunità aquilana per la tragedia che li ha colpiti. Seguiam… - AzzolinaLucia : Un dolore inimmaginabile. Il mio abbraccio alle famiglie e ai bimbi coinvolti in questa tragedia a #LAquila. - CorriereCitta : Tragedia alle porte di Roma, un uomo è stato investito e ha perso la vita - Robert28770484 : @aslkpoqw9 Ma che stai a di'? Chiedi alle ragazze se a loro dispiace, e ti stupirai (ma solo perché sei mononeurone… -

Il Tirreno

in provincia di Roma , dove la notte scorsa un uomo è stato investito sui binari e ucciso ... Sul posto, oltre al personale del 118 eforze dell'ordine, anche i vigili del fuoco di ...Ha temuto che potesse essersi sentito male e ha quindi allertato i soccorsi intorno22. Sul posto è arrivata l' ambulanza ma i sanitari non sapevano come entrare. APPROFONDIMENTI LA... Tragedia nel centro di fisioterapia: muore durante una cura riabilitativa Non c’è stato niente da fare. Era 00:00 quando la S.O ha inviato, presso la stazione ferroviaria del comune di Zagarolo, la squadra VVF di Palestrina e quella di Frascati. L’uomo però è morto sul colp ...Cronaca L'Aquila - 24/05/2022 09:33 - Sono stati dimessi oggi intorno alle 15 dal reparto di pediatria dell'ospedale dell'Aquila i due gemellini rimasti coinvolti, insieme ad ...