Traffico Roma del 24-05-2022 ore 18:30 (Di martedì 24 maggio 2022) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione un veicolo in panne sulla tangenziale causa rallentamenti tra viale Castrense la 24 in direzione Salaria verso San Giovanni incolonnamenti da Corso Francia alla Salaria si procede in fila sulla carreggiata esterna del raccordo dalla Roma Fiumicino all'Anagnina in interna code a tratti tra la Cassia e la Salaria tra Bufalotta e Prenestina ancora un incidente sulla Colombo con file in uscita da capitale a partire dal raccordo fino a via di Malafede incidente Icon file anche sul viale del Muro Torto in direzione di via di Porta Pinciana prudenza Spinaceto viale dei Caduti della Resistenza all'altezza di via Salvatore lorizzo Dov'è stato segnalato un incendio intenso il Traffico in zona valleranello su via Laurentina è in via di Castel di Leva per quanto riguarda il trasporto pubblico ...

